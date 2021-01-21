IT-инвестиции уйдут на экспорт

Средства государственного фонда «Росинфокоминвест», создававшегося для инвестиций в технологические стартапы, планируется перераспределить. Государство еще в 2007 году внесло в фонд 1,45 млрд руб., но он хранил эти деньги на депозитах и практически не вел инвестиционной активности, закрыв лишь одну сделку. Среди вариантов использования оставшихся средств — создание агрегатора экспортных поставок для российского IT-сектора.

Средства ликвидируемого фонда «Росинфокоминвест» планируется направить на развитие российского IT-экспорта, рассказал источник “Ъ” в правительстве. По данным других источников “Ъ”, среди возможных вариантов — вложение их в компанию, которая будет предоставлять услуги экспортерам как агрегатор поставок. Также, по их словам, обсуждается необходимость создания представительств, предоставляющих экспортерам услуги по маркетингу и продвижению услуг, и применение средств фонда для оказания услуг юридической и патентной защиты и участия в зарубежных мероприятиях.

О ликвидации фонда стало известно из распоряжения правительства от 31 декабря 2020 года. Его средства будут переданы в Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Решение об управлении денежными активами и порядке их передачи должно быть принято до 30 апреля, сейчас этот вопрос обсуждается с ВЭБ.РФ, сообщили “Ъ” в Минцифры. Гендиректор РФРИТ Дмитрий Крюков уточнил, что от «Росинфокоминвеста» в РФРИТ будут переданы и функции развития экспорта информационно-телекоммуникационных технологий.

АО «Росинфокоминвест» было создано в 2007 году с капиталом в 1,45 млрд руб. для поддержки экспорта и инвестиций в IT-стартапы. Фонд на 100% принадлежит Минцифры. Еще в 2015 году Генпрокуратура предлагала закрыть «Росинфокоминвест» в связи с неэффективностью: по ее данным, на содержание фонда, в котором работало пять человек, было потрачено 200 млн руб., но он при этом не делал долгосрочных инвестиций в стартапы, а государственные деньги разместил на банковских депозитах. За время работы «Росинфокоминвест» закрыл лишь одну сделку на 75 млн руб. с финансовым стартапом, сообщал “Ъ” 18 сентября 2018 года.

Многие IT-компании пугает токсичность бюджетных средств, которые можно получить у таких структур, так как растет давление правоохранительных органов на IT-бизнесменов, участвующих в госконтрактах и использующих госсредства, отмечает исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. По его мнению, средствами «Росинфокоминвеста» было бы эффективно поддержать IT-бизнес в регионах России, например, выбрав в каждом регионе лучшие проекты местных компаний и компенсировав им часть затрат. Полезно было бы направить средства и на улучшение администрирования новых льгот, обещанных разработчикам в рамках налогового маневра с 2021 года, добавляет он.

«Росинфокоминвест» все же был полезен как институт развития, считает заместитель гендиректора Softline по работе с национальными проектами Андрей Шолохов. По его словам, фонд в последнее время активно использовал связи между цифровыми министерствами разных стран для продвижения российской продукции, а одной из его инициатив стала идея использовать для организации экспорта инфраструктуру представительств российских коммерческих компаний вместо создания отдельных государственных центров.

Юлия Степанова