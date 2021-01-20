Прокуратура и СКР начали проверку после отравлений школьников в Подмосковье

90 учащихся двух школ Красноармейска обратились за медицинской помощью после отравления. Прокуратура Московской области начала проверку.

«С общими симптомами обратились в больницу за два дня с 19 по 20 января 90 человек. Это учащиеся третьей и четвертой школ. Проверки пищеблоков проведены со стороны администрации, Роспотребнадзора, министерства образования Московской области»,— сообщила РБК начальник отдела образования города Лариса Лазарева.

«Прокуратура Московской области организовала проверку по факту массового отравления учащихся двух школ городского округа Красноармейск… Проведение проверки поручено Пушкинской городской прокуратуре. Ход проверочных мероприятий взят на контроль»,— говорится в сообщении ведомства.

Также проверку начал Следственный отдел по городу Пушкино ГСУ СКР по Московской области. «По предварительным данным следствия, 19 и 20 января в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратился 41 учащийся двух школ Красноармейска»,— говорится в сообщении.

Как сообщило издание «МБХ медиа» со ссылкой на портал госзакупок, поставщиком питания в школы, где произошло отравление, является компания «ПродФутСервис». Ее связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным. Контракт, заключенный со всеми пятью школами городского округа рассчитан на период с 11 января до 28 мая 2021 года. Сумма контракта — 14 млн руб.