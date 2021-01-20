Власти: предпосылок к отмене противоэпидемических ограничений в Петербурге нет

В настоящее время «надежных эпидемиологических предпосылок к отмене противоэпидемических ограничительных мероприятий в Петербурге нет». Об этом говорится в отчете межведомственного координационного совета по противодействию COVID-19.

Как следует из документа, опубликованного на сайте Смольного, в городе продолжается снижение индикаторов эпидемиологического процесса. Количество обращений заболевших с коронавирусом к медикам уменьшается. Снижается суточная госпитализация (на 17,8% за неделю). Тенденция к снижению темпов распространения коронавирусной инфекции — положительная.

Количество заболевших за сутки, обратившихся к медикам, составляет 4006. Неделю назад медпомощь понадобилась 4205 горожанам с лабораторно подтвержденным COVID-19.

Напомним, что в стационарах Петербурга развернуты 12488 инфекционных коек, из них свободны почти 27%.