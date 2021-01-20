20 января, среда
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Hyundai сертифицировала рестайлинговый Santa Fe для России

Компания Hyundai сертифицировала обновленный кроссовер Santa Fe для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Согласно документу, опубликованному в базе Росстандарта, в России появится автомобиль с бензиновыми моторами — 180-сильным атмосферным 2,5-литровым с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и 249-сильным 3,5-литровым V6 с 8-ступенчатым «автоматом» — и 200-сильным 2,2-литровым турбодизелем с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Новая модель сертифицирована с передним и полным приводом.

Напомним, премьера нового Hyundai Santa Fe состоялась летом 2020 года. Сроки появления модели в России и рублевая стоимость автомобиля пока не названы.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя