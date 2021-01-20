Hyundai сертифицировала рестайлинговый Santa Fe для России

Компания Hyundai сертифицировала обновленный кроссовер Santa Fe для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Согласно документу, опубликованному в базе Росстандарта, в России появится автомобиль с бензиновыми моторами — 180-сильным атмосферным 2,5-литровым с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и 249-сильным 3,5-литровым V6 с 8-ступенчатым «автоматом» — и 200-сильным 2,2-литровым турбодизелем с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Новая модель сертифицирована с передним и полным приводом.

Напомним, премьера нового Hyundai Santa Fe состоялась летом 2020 года. Сроки появления модели в России и рублевая стоимость автомобиля пока не названы.