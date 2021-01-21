ЗакС поставил Смольному тройку

ЗакС Петербурга вчера, 20 января, утвердил предложенных губернатором членов правительства. Борис Пиотровский теперь курирует вопросы спорта и культуры, Сергей Дрегваль — энергетику и тарифы, а Станислав Казарин — информационные технологии. Парламентарии в ходе диалогов с чиновниками подняли вопросы градозащиты, прорывов труб и свободы Алексея Навального, после чего спикер городского парламента Вячеслав Макаров ударился в рассуждения о российской истории.

Первым к трибуне был вызван Сергей Дрегваль. Оппозиционер Максим Резник спросил его о политических убеждениях, на что Сергей Дрегваль предпочел ответить словами Виктора Полесова из произведения Ильфа и Петрова «12 стульев»: «Ваше политическое кредо? Всегда!» Господин Резник заметил, что у этого героя только среднее образование. «Это был не самый удачливый персонаж: за что ни брался, у него ничего не получалось. Надеюсь и желаю, чтобы у вас было по-другому»,— напутствовал он, хотя в выступлении позже отметил, что принципиально голосует против кандидатов, которых предлагает власть. Господин Дрегваль был согласован 31 голосом «за» при 11 «против».

Следующим у трибуны был Станислав Казарин, который возглавлял комитет по информатизации и связи, а теперь будет отвечать за аналогичные вопросы в правительстве. Вопросы к нему изначально были безобидными. Например, член фракции «Справедливая Россия» Александр Егоров спросил об электронной записи в поликлинику (которая не работает до сих пор). Господин Казарин сказал, что ему удастся, в соответствии с уже намеченными планами, организовать нужные процессы.

Затем слово взял лидер «Яблока» Борис Вишневский, который спросил у Станислава Казарина, зачем он вообще нужен в правительстве. «Мы так каждого главу комитета можем в правительство включать, у нас там мест не хватит»,— сказал он. Чиновник напомнил об информационной трансформации, которая является национальной стратегией. «Она подразумевает в том числе достижение цифровой зрелости отраслей экономики, социальной сферы, здравоохранения, образования и 95-процентную доступность госуслуг»,— сказал он, добавив, что трансформация требует глобального взаимодействия с различными службами, комитетами и министерствами. Господина Вишневского это все же не убедило. Станислава Казарина утвердили вице-губернатором при всего 27 голосах «за» (+2 от необходимого минимума) и 13 «против».

Последним к трибуне пригласили «спортивно-культурного» вице-губернатора Бориса Пиотровского, сына директора Эрмитажа. Ему высказали ряд пожеланий. Например, принять сторону градозащитников в спорах за Конюшенное ведомство (там он уже видит театрально-музейный комплекс), Дом Басевича и новое здание музея Достоевского. В своих оценках господин Пиотровский был сдержан. Все они сводились к тому, что нужен диалог и он намерен слушать всех интересантов.

Кроме того, поднимались и более частные вопросы, например о стадионе в Павловске или о возможном создании музея локальных войн. Задававшие вопросы депутаты были удовлетворены ответами, а лидер фракции Партии Роста Оксана Дмитриева в ходе выступления похвалила Бориса Пиотровского за поддержку культурной децентрализации. Он был утвержден 35 голосами «за» и 8 «против».

На заключительном этапе обсуждения кандидатуры вице-губернатора по культуре развернулась и политическая дискуссия. Максим Резник, который пытал каждого кандидата вопросом о политической ориентации (господин Пиотровский, например, заявил, что поддерживает курс Александра Беглова, а Станислав Казарин признался, что он адепт честности и здравого смысла), провел политинформацию о народе и власти, а именно о неуважении второй к первому. Завершил он речь словами «Власть — народу! Свободу Алексею Навальному». Неоднократно прерывавший его спикер Вячеслав Макаров был, по его собственному утверждению, вынужден реагировать и выступать с ответом.

«3 апреля 1917 года восторженные толпы людей встречают блогера из-за границы (Владимира Ульянова (Ленина).— “Ъ”) и на броневик его ставят. И что потом начинается? А начинается то, что «наваляли» 12,5 миллионов людей только в одну гражданскую войну. А потом еще десятки и сотни миллионов. Если бы не это, миллиард граждан насчитывала бы Российская Империя!» — мечтательно рассуждал об истории в сослагательном наклонении спикер ЗакСа. Потом господин Макаров также выразил сожаления по поводу расстрела царской семьи и развала СССР и отдал победу над «страшными девяностыми» Владимиру Путину.

Олег Дилимбетов