НПП «Орион» углубится в нефтегаз

ООО «Научно-производственное предприятие "Орион"», выпускающее судовую гидравлику и палубные механизмы для ВМФ и гражданского судостроения, намерено расширить производство в поселке Металлострой, к 2023 году оборудовав новые мощности для изготовления систем заканчивания скважин, буровых установок и комплектующих к ним. В рамках проекта планируется потратить более 1 млрд рублей сверх уже инвестированных в покупку земли и зданий 400 млн. По оценке руководства «Ориона», в ближайшие годы нефтегазовым гигантам понадобится не менее 200 буровых установок. Аналитики оценивают запрос отрасли вдвое меньше, но отмечают, что большая часть оборудования изношена и это вкупе с отложенным спросом может разогреть рынок.

О том, что НПП «Орион» запустит новое производство комплексов подземного оборудования для нефте- и газодобычи в приполярных районах России, в конце прошлой недели сообщил Фонд развития промышленности, одобривший петербургскому предприятию льготный заем на 750 млн рублей по спецпрограмме «Конверсия» для компаний ОПК. «Оборудование будет использоваться при строительстве, эксплуатации и ремонте нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин»,— говорится в сообщении ФРП.

Как рассказал “Ъ” генеральный директор и основной владелец ООО «НПП "Орион"» Андрей Трянов, к 2023 году компания намерена оборудовать и запустить на своей промышленной площадке в поселке Металлострой производство систем заканчивания скважин в коррозионностойком исполнении (К2, К3) мощностью около 100 комплектов в год. Под эти цели фирма в 2017–2018 годах приобрела в дополнение к действующим производственным площадям (около 10 тыс. кв. м) здание в 4 тыс. кв. м и металлобазу площадью около 3 га, оборудованную железнодорожными подъездными путями. Будущие мощности компания планирует использовать также под локализацию производства буровых установок и их комплектующих. Износ буровых установок в России сегодня составляет 80%, говорит Андрей Трянов, а потребность в них для «Газпрома», «Газпром нефти», «Новатэка» и «Роснефти» в ближайшие годы — минимум в две сотни штук.

Общая стоимость проекта, включая потраченные на покупку земли и здания 400 млн рублей, по оценке господина Трянова, составит до 1,5 млрд рублей. Окупить инвестиции он рассчитывает в течение пяти лет и к 2027–2028 годам получить прибыль от продажи нового оборудования.

НПП «Орион» основано в 2009 году, занимается разработкой, изготовлением и поставкой изделий судового оборудования и гидравлики для нужд гражданского судостроения и для обеспечения подлодок и надводных кораблей ВМФ РФ. Основным владельцем ООО «НПП "Орион"» является его генеральный директор Андрей Трянов. Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», его доля в уставном капитале компании составляет 83%, еще 10% принадлежит Максиму Огородникову и 7% — Михаилу Котляревскому. По словам господина Трянова, в группе «Орион» работает около 500 человек, примерно 90% ее портфеля занимает гособоронзаказ. Общая выручка за 2018 год была на уровне 3,5 млрд рублей, в 2020 году составила 1,5 млрд.

Начальник аналитического отдела инвестиционной компании ЛМС Дмитрий Кумановский, ссылаясь на озвученный “Ъ” гендиректором «Ориона» объем имеющихся договоренностей компании на заказы до 2027 года в общем на 15 млрд рублей, полагает, что проект вполне реален и вложенные инвестиции могут окупиться за восемь-десять лет. Конкурировать ей придется с основными производителями бурового оборудования — группой «Уралмаш», китайскими и другими иностранными игроками, имеющими производственные мощности на территории России: «НОВ-Кострома», «Бентек», «Хунхуа СНГ».

Потребность рынка в буровых установках господин Кумановский оценивает в 100–110 станков в год в год — по причине низкой цены на нефть. «Средний срок их эксплуатации составляет 25 лет. Поэтому крупные нефтегазовые компании, сокращавшие инвестиции в бурение и подрядные работы, из-за чего произошло снижение спроса на буровые станки, как в 2008 году, будут вынуждены обновлять парк бурового оборудования, в котором только 15% имеет возраст до десяти лет. Отложенный спрос может привести к росту рынка вдвое, до 200 установок в год»,— заключает эксперт.

Елена Большакова