Уголь перевалил через деньги

Несмотря на резкое падение цен на уголь в первой половине 2020 года, перевалка угля через морские порты по итогам года выросла на 7%, а по крупнейшим терминалам рост в среднем составил около 10%. Лучшую динамику неожиданно показали терминалы не Азии, а Атлантического бассейна в Мурманске и Усть-Луге. По мнению аналитиков, рост цен на уголь, вызванный избыточной ликвидностью на финансовых рынках и сокращением круга поставщиков, может продолжиться под влиянием стихийных бедствий в Австралии. В результате конъюнктура может остаться высокой в течение года-полутора, стимулируя и рост морской перевалки.

Грузооборот Мурманского морского торгового порта (ММТП, принадлежит СУЭК) в 2020 году составил 22,1 млн тонн, сообщила пресс-служба порта со ссылкой на выступление его гендиректора Алексея Рыкованова. Таким образом, с учетом того что в 2019 году порт отгрузил 17,5 млн тонн грузов, преимущественно угля, рост объемов составил 26,3%. Значительный рост погрузки наблюдается несмотря на то, что отгрузка на ММТП летом несколько недель была заблокирована после аварии моста через реку Колу, что заметно изменило объемы предложения на европейских рынках и повлекло за собой рост цен (см. “Ъ” от 2 июня 2020 года). Еще в июне в Мурманск был запущен обходной маршрут (см. “Ъ” от 19 июня 2020 года), а в конце сентября движение запустили по новому мосту (см. “Ъ” от 28 сентября 2020 года).

Прочие крупные угольные терминалы также показывают высокий прирост объемов перевалки в 2020 году. Заметный рост фиксирует «Ростерминалуголь» (расположен в Усть-Луге, на него приходится 14% морского экспорта угля РФ), где перевалка угля в 2020 году выросла на 8,2%, до рекордных для предприятия 26,5 млн тонн, сообщала компания в январе. На 9,2%, до 27,9 млн тонн, увеличилась перевалка порта «Восточный», рассказывает собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией. Перевалка «Дальтрансугля» увеличилась на 13%, до 23,2 млн тонн.

По статистике Ассоциации морских торговых портов (АСОП), объем перевалки угля по итогам года увеличился на 7,1%, до 188,6 млн тонн. Рост объемов перевалки наблюдается с начала второго полугодия, причем с июля по ноябрь, следует из данных АСОП, рост составлял более 10%, в ноябре — 25%. Тенденция к росту рынка подтверждается и статистикой железной дороги: погрузка угля в адрес морских портов, сообщало ОАО РЖД, выросла на 7,6% к уровню 2019 года, до 166,7 млн тонн, причем в декабре рост составил 20%, и в январе погрузка продолжает расти (см. “Ъ” от 13 января).

Тем не менее, пояснили “Ъ” в Минэнерго, экспорт угля по итогам 2020 года, по предварительным оценкам, составил 208–210 млн тонн, что на 5–6% ниже показателей 2019 года. За январь—ноябрь 2020 года, сообщили в министерстве, экспорт угля упал на 5,9%, внутреннее потребление — на 15,3%.

Текущий рост цен на уголь является следствием избыточной ликвидности на финансовых рынках, возникшей в результате действий центробанков Евросоюза и США, говорит Максим Худалов из АКРА. Эти действия уже привели к росту цен на сталь, руду, цветные металлы и, наконец, отразились на угле. При этом в Австралии ожидаются наводнения с приходом Ла-Нинья, что также может поддержать угольные цены. К тому же период низких цен убрал с рынка часть поставщиков с наиболее высокой себестоимостью, в первую очередь американских. Таким образом, полагает эксперт, вполне можно ожидать высоких цен на уголь в ближайшие год-полтора и, следовательно, высоких объемов морской перевалки. Возможные риски он видит в новом витке санкций против российских сырьевых компаний, которые могут затронуть и угольщиков. Кроме того, угольные компании и потребители их продукции в мире сталкиваются с усиливающимся давлением экологов.

Наталья Скорлыгина