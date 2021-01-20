Более 15,5 млрд рублей направят на модернизацию нижегородских больниц до 2025 года

В этом году на модернизацию и развитие первичного звена здравоохранения в Нижегородской области направят 2,8 млрд руб. Всего на эти цели до 2025 года выделили 15,58 млрд руб. из федерального и областного бюджетов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В 2021 году средства пойдут на капитальный ремонт 126 учреждений здравоохранения (1,35 млрд руб.), на покупку 330 единиц оборудования (889 млн руб.), строительство 23 фельдшерско-акушерских пунктов и офиса врача общей практики (323 млн руб.). Также на покупку 321 автомобиля направят 271,7 млн руб.

«Программа модернизации первичного звена здравоохранения позволит кардинально изменить ситуацию в отрасли. В целом мы рассчитываем до конца 2025 года открыть 102 фельдшерско-акушерских пункта, шесть офисов врачей общей практики и пять городских поликлиник. Кроме того, предусмотрены приобретение 771 единицы оборудования и закупка более 1,5 тысячи транспортных средств»,— рассказал заместитель губернатора – министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. Капитальный ремонт запланирован в 664 медучреждениях.

Анастасия Еремина