Нижний Новгород получил 1,7 млрд рублей из областного бюджета

Доходную часть бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год увеличат на 1,67 млрд руб. до 38,2 млрд руб. за счет дополнительных поступлений из областного бюджета. Расходы вырастут до 38,5 млрд руб., дефицит сохранится на уровне 2299 млн руб. Соответствующие изменения одобрили депутаты бюджетной комиссии гордумы.

Полученные средства направят на социальные расходы – организацию горячего питания школьников (450 млн руб.), надбавку за классное руководство (400 млн руб.), расселение аварийного фонда (154 млн руб.), обеспечение жильем ветеранов и инвалидов (12,4 млн руб.) и другие нужды. Также деньги пойдут на капитальные расходы – благоустройство общественных пространств и дворов (320 млн руб.), строительство школы в ЖК «Новая Кузнечиха» (290 млн руб.), строительство детских садов (84 млн руб.).

Анастасия Еремина