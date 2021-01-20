Zenith предоставили здание мануфактуры для инсталляции художника Фелипе Пантоне

Художник аргентино-испанского происхождения Фелипе Пантоне прославился созданием уличных граффити, муралов и инсталляций в популярных географических точках земного шара, став звездой современного искусства. Выросший на заре цифровой революции, когда физический мир приобретай свое виртуальное воплощение, в своем искусстве Фелипе Пантоне занял противоположную позицию, привнося элементы цифрового мир в реальность.

Его работы о том, как отпустить академическое образование и ранее существовавшие взгляды на искусство с помощью свободного использования современных и нетрадиционных техник и инструментов. Темы, которые Пантоне затрагивает в своих работах — от живописи до интерактивных кинетических объектов и крупных публичных инсталляций — это динамика, трансформации и цифровая революция. В рамках сотрудничества с Zenith Фелипе Пантоне предложил закрыть главное здание мануфактуры брезентом с его фирменной графикой ярких цветов.

Партнерство с Фелипе Пантоне идеально отражает позицию часовой компании Zenith, для которой ее история и наследие служат базой для постройки будущего часового дела.