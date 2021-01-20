Строительство дельфинария в Калининском районе потребует изменения вида разрешенного использования участка

Строительство дельфинария в Калининском районе Петербурга на пересечении улиц Верности и Бутлерова потребует изменения вида разрешенного использования земельного участка. Об этом со ссылкой на городской комитет по градостроительству и архитектуре в среду, 20 января, сообщает «Интерфакс».

В ведомстве заявили, что ранее получили обращение от ООО «Санкт-Петербургский дельфинарий» относительно данного участка и передали компании необходимые условия для размещения капитального здания дельфинария. Дело в том, что классификатор видов разрешенного использования земельных участков не содержит конкретного наименования «дельфинарий». В то же время размещение данного объекта может быть отнесено к виду разрешенного использования «цирки и зверинцы», уточнили в КГА.

Согласно правилам землепользования и застройки Петербурга, указанный участок расположен в границах территориальной зоны «ТР3-1», градостроительным регламентом которой вид разрешенного использования «цирки и зверинцы» не предусмотрен, добавили при этом в ведомстве.

Напомним, что руководство петербургского дельфинария после его закрытия на Крестовском острове попросило предоставить для строительства объекта участок в Калининском районе. В свою очередь, в КГА предложили на выбор несколько других участков во Фрунзенском, Приморском, Петродворцовом и Кировском районах Петербурга.