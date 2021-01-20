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Екатеринбург. Урал

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В Екатеринбурге из-за сломавшегося локомотива остановилось движение пассажирских автобусов

В Екатеринбурге из-за поломки локомотива поезда на железнодорожном переезде в районе Уральского государственного лесотехнического университета (УЛГТУ) затруднено движение на Сибирском тракте, сообщила пресс-служба администрации города.

Так, из-за сломавшегося локомотива встали автобусы №1, 32, 047, 021 и 64. Сейчас движение запущено.

По данным «Инцидент Екатеринбург», сломался локомотив товарного поезда возле станции «Лесотехническая». В результате образовалась пробка в обе стороны Сибирского тракта.

Михаил Мананников


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