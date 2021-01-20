Испанская полиция отпустила нижегородского предпринимателя Михаила Жижина

Нижегородского предпринимателя Михаила Жижина, арестованного в Испании в рамках расследования громкого уголовного дела об отмывании средств «русской мафии», отпустили. Как рассказали “Ъ-Приволжье” партнеры бизнесмена, испанская полиция отпустила его поздним вечером 19 января с еще тремя фигурантами уголовного дела.

На данный момент неизвестно, поменялся ли статус Михаила Жижина в уголовном деле, когда он вернется в Россию и будет ли обжаловать действия испанской полиции.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, в конце декабря 2020 года в рамках спецоперации Testudo в Испании были задержаны 23 человека, в том числе юрист Алексей Широков, которого испанская полиция считает ключевым фигурантом дела – посредником между богатыми клиентами из России и испанскими госорганами. В том числе Алексей Широков занимался в Испании делами Михаила Жижина. Как сообщало испанское СМИ El Diariо, юрист вел переговоры о продаже промышленного склада на острове Ивиса «российскому бизнесмену, якобы связанному с организованной преступностью», Михаилу Жижину. Alicanteplаza упоминало, что Михаил Жижин, воспользовавшийся «сетью» посредников и юридическими услугами господина Широкова, также намеревался приобрести кемпинг в Алтее на свою супругу. Друга Михаила Жижина и предпринимателя Михаила Данилова, к которому также возникли вопросы по покупке дома в Испании, местной полиции задержать не удалось.

Александра Викулова