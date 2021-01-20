Экс-сенатор Арашуков заболел коронавирусом

Экс-сенатор Рауф Арашуков, арестованный по обвинению в организации убийств, заболел коронавирусом, сообщил его адвокат Владимир Постанюк. Сегодня Мосгорсуд рассматривает ходатайство о продлении до конца апреля ареста Рауфа Арашукова и других фигурантов дела.

«Рауф Арашуков не этапирован в суд. Он помещен на карантин. Из СИЗО сообщили, что у него положительный тест на COVID. Адвокатам, посещавшим Рауфа, сотрудники СИЗО предлагают сдать анализ на коронавирус»,— сказал господин Постанюк «РИА Новости». Позже он сообщил, что Мосгорсуд принял решение рассмотреть вопрос о продлении срока содержания под стражей без экс-сенатора.

Экс-сенатора от КЧР Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова задержали 30 января 2019 года. В апреле 2020 года им предъявили обвинение в окончательной редакции. Рауфу Арашукову инкриминируется участие в ОПС, похитившем газ у ПАО «Газпром», организация убийств в КЧР, давление на свидетеля. Рауля Арашукова обвиняют в организации ОПС, особо крупной растрате и др.

О развитии дела — в материале “Ъ” «От семьи Арашуковых отодвигают недвижимость».