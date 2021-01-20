Портал UfaTime объявил сбор денег на погашение штрафа

Редакция уфимского портала UfaTime начала сбор средств на оплату 460 тыс. руб. штрафа, который был назначен в ноябре прошлого года мировым судьей участка №9 Кировского района Уфы Юлией Батыевой по иску Роскомнадзора. Издание должно оплатить штраф до 21 февраля. «Для небольшого регионального СМИ в период коронакризиса эта сумма неподъемная. Перед нами стоит дилемма — заплатить полмиллиона или сохранить 13 рабочих мест для наших журналистов, у большинства из которых есть семьи с малолетними детьми»,— отмечено в сообщении.

Учредителя UfaTime (ООО «Уфатайм»), его директора Романа Садыкбаева и главного редактора Сергея Щербенка тогда признали виновными в незаконном распространении информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (ч. 3 ст. 13.15 КоАП РФ). Роскомнадзор обратился в суд после того, как издание опубликовало видео, на котором мужчина бьет ребенка кулаком в живот. Ведомство посчитало, что по видео можно идентифицировать и ребенка, и его семью.

В декабре 2020 года Кировский районный суд оставил решение первой инстанции без изменений. На заседания по апелляционным жалобам представители UfaTime предоставили заключение независимой экспертизы, которую проводило АНО «Судебно-экспертное агентство». Эксперты установили, что низкое качество видео не позволяет идентифицировать личность ребенка ни по изображению, ни по звуку. На основании этого представители портала попросили отменить решение мирового суда, однако судьи, рассматривавшие дело, экспертизу не приняли. Представители издания ходатайствовали о назначении судебной экспертизы, однако ходатайство не было удовлетворено.

Вместе с тем после публикации UfaTime на ситуацию с избиением ребенка обратили внимание прокуратура и органы опеки. 15 января республиканская прокуратура заявила, что утвердила обвинительное заключение в отношении родителей ребенка. Следствие установило, что они в течение двух лет избивали мальчика и пили при нем спиртное. Уголовное дело передано в суд.

Анна Соколова