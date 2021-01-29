Большинство коллекций, созданных в нынешнем году, в том числе и круизные, учитывают изменения в нашей жизни. Не то чтобы они стали более домашними, рассчитанными на запертых по домам людей. Они скорее рассчитаны на замедление темпа жизни.

Креативный директор женской линии Louis Vuitton Николя Гескьер назвал настроение коллекции Resort 2021 «перезагрузкой», возможностью вернуться к тому, на что давно не хватало времени, и тем самым разобраться с ведущими в будущее путями. Но дизайнер уже явно успел задуматься об этом переосмыслении собственного творчества раньше, в самом начале эпидемии,— летняя коллекция была посвящена его самым любимым вещам в новой интерпретации. Нынешняя — из той же аутоностальгической серии. Но в полном соответствии с моментом — более домашняя. Она про то, как работать из дома, встречаться с друзьями и близкими людьми виртуально, развлекаться онлайн или в очень узком семейном кругу. Как жить по-новому.

Круизная коллекция Louis Vuitton этого сезона оказалась созданной не в честь путешествий, а в честь домашней и рабочей повседневности. Недаром съемки были сделаны в головном офисе бренда, на фоне типичных современных офисных интерьеров. Но, разумеется, повседневная одежда в исполнении — и в представлении — Николя Гескьера не имеет ничего общего ни с нормкором, ни с любыми видами офисной униформы. Она подчеркнуто узнаваема, она явно несет на себе отпечаток его индивидуальности. И — как сейчас хорошо видно — она очень романтична. И даже упаковки, ксероксы и стремянки внутри бетонного пространства могут создавать нежное настроение.

В самой коллекции есть очень узнаваемые гескьеровские брюки карго, прекрасные, скульптурных форм жакеты, блузки с романтичными рюшами воротников и обожаемый дизайнером принцип колор-блокинга, формирующих силуэт цветных панелей ткани. На аксессуарах знаменитые логотипы и монограммы Louis Vuitton разбавлены знаками карточных мастей — они прекраснейшим образом между собой сочетаются. И сумки в форме сердец и кубиков, то есть червей и бубен, милы и игривы. Как выяснилось, сам Николя Гескьер давно увлечен картами Таро и связанной с ними символикой. Сейчас это увлечение оказалось как нельзя кстати — о будущем остается только гадать.

Марина Прохорова