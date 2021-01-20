В Туве будут судить экс-начальника угрозыска, убившего задержанного

В Туве в суд направлено дело в отношении бывшего начальника ОУР КМ УМВД Кызыла, обвиняемого в убийстве, совершенного с особой жестокостью (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, пожизненное лишение свободы.

Следствие считает, что в марте 2008 года обвиняемый опрашивал задержанного по поводу кражи чужого имущества. «Из-за возникших личных неприязненных отношений» глава отдела угрозыска со своим сотрудником вывез молодого человека в безлюдную местность, где облив бензином поджег. «После этого второй сотрудник молотком нанес множественные удары по голове заживо горевшему задержанному»,— сообщает следственное управление СКР по Республике Тыва. После убийства сообщники завалили тело автомобильными шинами и подожгли. Второй соучастник преступления находится в розыске.

Анна Егорова