Сын директора Эрмитажа стал вице-губернатором Санкт-Петербурга

Парламент Санкт-Петербурга на сегодняшнем заседании рассмотрел кандидатуры трех вице-губернаторов, предложенных губернатором Александром Бегловым. Ему требовались заместители по трем направлениям: энергетика тарифы, информатизация и культура и спорт.

Все три кандидата были утверждены. Самым популярным у депутатов оказался Борис Пиотровский, сын директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. 35-ю голосами его утвердили в должности «культурного» вице-губернатора. В ходе общения с парламентариями он выразил готовность улучшать и развивать культуру, в первую очередь, в отдаленных от центра районов, чем снискал похвалу лидера фракции Партия Роста Оксаны Дмитриевой.

Также менее уверенное одобрение получил Сергей Дрегваль, которому будут подчиняться комитеты по энергетике и тарифам. За него проголосовал 31 депутат. На позицию «цифрового» вице-губернатора был утвержден Станислав Казарин — 27 голосов «за».

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург