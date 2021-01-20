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В две районные больницы Саратовской области поступят новые аппараты КТ

В Саратовской области районные больницы Ершова и Аткарска в 2021 году получат новые компьютерные томографы в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

В области стартует масштабное переоснащение больниц и поликлиник, обслуживающих до 50 тыс. населения. В целом в 2021 году приобретут около 470 единиц оборудования, которое поступит до конца года в больницы и поликлиники региона.

Всего за пятилетний период действия программы запланирована закупка 1746 единиц оборудования на сумму более 3,8 млрд руб., уточняют в ведомстве.

Мария Шахрай


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