Маски сняты лишь у пьющих и поющих

Живые концерты вернутся в привычном докарантинном объеме не раньше осени 2021 года, а скорее всего — в 2022-м. Такова точка зрения, из которой исходит большинство игроков глобального концертного рынка. Однако недавний эксперимент, проведенный оргкомитетом испанского фестиваля Primavera Sound, может существенно повлиять на этот прогноз. Рассказывает Борис Барабанов.

Штаб популярного фестиваля Primavera Sound, который проходит в Барселоне уже 20 лет, опубликовал результаты исследования, которое получило название PRIMA-CoV. В декабре в одном из старейших клубов Европы Sala Apolo прошел концерт с участием групп Renaldo & Clara и Mujeres, а также DJ Marta Salicru и DJ Unai Muguruza, в ходе которого была проверена гипотеза о том, что событие, организованное с соблюдением всех условий безопасности, не несет рисков заражения SARS-CoV-2.

12 декабря у Sala Apolo собрались 1047 зрителей, давших письменное согласие на участие в эксперименте. Возраст гостей был от 18 до 59 лет. В последние две недели у них не диагностировался COVID-19, они не имели сопутствующих заболеваний и не контактировали с пожилыми родственниками. В день мероприятия они все прошли ПЦР-тест на коронавирус и получили отрицательный результат. При этом в клуб пустили каждого второго из тех, кто прошел тест и соответствовал требованиям эксперимента. Выбор счастливчиков осуществлялся случайным образом.

В клубе была выделена отдельная зона для курения на открытом воздухе. Алкогольные напитки продавались в зоне баров вместимостью 1,6 тыс. человек, количество людей в ней строго контролировалось. Всем участникам события было предписано находиться в помещении в масках, выданных на входе, снимать их разрешалось только во время употребления напитков. Концертная зона вмещала 900 зрителей, и в ней тоже нужно было находиться в маске, однако не запрещалось петь и танцевать. Дистанция между посетителями не была обязательным условием пребывания на концерте.

Зрители находились в двух закрытых помещениях, воздухообмен в которых контролировался на протяжении всего мероприятия. Также было строго регламентировано перемещение зрителей между зонами. Особое внимание уделялось недопущению очередей на входе в клуб и перед туалетами. В течение пяти часов, на которые была рассчитана программа, перед зрителями выступили две живые группы и два диджея. Среднее время, которое один гость провел на концерте, составило 2 часа 40 минут.

Результаты исследования, которое Primavera Sound провел при участии Фонда борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями и университетского госпиталя Germans Trias i Pujol, дали однозначный результат — мероприятие, организованное с соблюдением прочих мер безопасности, можно проводить без соблюдения дистанции между зрителями. Спустя восемь дней после эксперимента все его участники сдали ПЦР и тест на антитела. Никто из тех, кто посетил концерт в Sala Apolo, не заболел. Из тех, кого отсеяли на входе и кто продолжал жить обычной жизнью, вирус был обнаружен у двоих.

Вероятно, в скором будущем условием для проведения зрелищных и любых других массовых мероприятий в закрытых помещениях будет отсев зараженных посетителей на входе. Это станет возможным после введения, например, какой-либо формы «ковидного» или «антивирусного» паспорта или организации экспресс-тестирования перед мероприятием.

Также необходимы будут регулирование людских потоков и контроль за правильной вентиляцией в помещениях. Эксперимент в Барселоне подтвердил результаты, которые ранее получили ученые из университета в немецком Галле. Они фиксировали передачу вируса на трех концертах певца Тима Бенджко. Участникам были предоставлены маски, цифровой трекер местоположения и флуоресцентный санитайзер для отслеживания контакта с поверхностью. «Нет причин не проводить концерты,— заявил по итогу эксперимента профессор Микаэль Гекле,— риск заразиться очень низок». При этом ключевым фактором безопасности на концертах немецкие ученые назвали вентиляцию. Они же выяснили, что самый большой риск заразиться воздушно-капельным путем был в толпе на входе, а также в коридорах и туалетах в перерывах.

Следуя этим выводам, легендарный лондонский 100 Club вместимостью 350 человек сейчас тестирует новую систему вентиляции PRS, которая, по словам ее разработчиков, в состоянии избавить площадку от 99,99% патогенов, переносимых по воздуху.

Концертно-танцевальные площадки, которые смогут обеспечить перечисленные меры, быстрее прочих вернутся к нормальной работе с обычной вместимостью. Вероятно, какое-то время маска также останется непременным атрибутом клаббера. Что ж, многим она даже к лицу.

Результат исследования, проведенного в Каталонии, уже вызвал прилив оптимизма в среде организаторов крупных шоу. Мелвин Бенн, глава компании Festival Republic, организующей британский Download Festival и фестивали в Ридинге и Лидсе, заявил журналу NME, что высока вероятность возвращения больших событий в конце или даже в начале лета. С его точки зрения, главное, чтобы до конца мая были вакцинированы британцы старше 50 лет.

Однако подобный оптимизм касается концертов внутри Британии и других стран. Большие международные турне будут зависеть от новых норм авиасообщения, визового и пограничного контроля. А они вряд ли будут сформулированы в ближайшем будущем.