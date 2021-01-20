Банк «Открытие» профинансирует проект «Евроинвест Девелопмент» на 8 млрд рублей

Банк «Открытие» заключил с ГК «Евроинвест Девелопмент» сделку проектного финансирования с использованием счетов эскроу. В рамках соглашения строительная компания, реализующая проект возведения жилого комплекса бизнес-класса «ID Парк Победы», получит кредитные средства на сумму свыше 8 млрд рублей. Об этом “Ъ-СПб” сообщил старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе.

ЖК «ID Парк Победы» состоит из шести многоквартирных домов со встроенной подземной автостоянкой, детским садом и школой общей жилой площадью 50 тыс. кв. м. Строительство жилых корпусов будет осуществляться в рамках трех очередей. Срок ввода в эксплуатацию первой очереди ЖК запланирован на IV квартал 2023 года, второй и третьей очередей — на III квартал 2024 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что банк «Открытие» также профинансировал производителя гофротары из Ленобласти на 200 млн руб.