Цены на продовольствие по итогам 2020 в Алтайском крае выросли на 7,5%

Продовольственная инфляция в Алтайском крае составила 7,5% по соотношению декабря 2020 к декабрю 2019 года(тогда цены выросли всего на 2,9%), следует из данных Алтайкрайстата о росте потребительских цен и тарифов.

По сравнению с прошлым годом общий рост цен составил 5,4%.

В 2020 году продовольственная дефляция на рынке наблюдалась в августе и сентябре, тогда цены снижались на 0,9% к предыдущему периоду. В то же время, это не остановило рост цен, так как в ноябре произошел резкий скачок инфляции в 2,5%.

Непродовольственные товары за год выросли в цене на 5,1%, для сравнения, в 2019 году этот показатель составил 2,9%. Снижения цен на непродовольственные товары в 2020 году не происходило, в феврале и апреле цены сохранялись на уровне прошлого месяца.

В отличии от остальных секторов услуги наоборот, показали инфляцию меньше, чем годом ранее. Они выросли в цене на 2,6% против 4,4% в 2019. При этом в течение года цены на них снижались в апреле (-0,6%), сентябре (-0,5%) и октябре (-1%).

Общий уровень инфляции вырос на 5,4%. В течение года основной рост инфляции составлял, в основном, от 0,5 до 0,1. По соотношению месяц к месяцу снижение произошло только в сентябре, он отыграл у августа 0,2% инфляции.

Даниил Тарабукин