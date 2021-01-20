Астраханский онкодиспансер установил новое оборудование

В Астраханской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» онкологический диспансер пополнился новым диагностическим оборудованием — специализированным телеуправляемым рентгендиагностическим комплексом. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Это современная рентген-установка, с помощью которой специалисты онкодиспансера исследуют органы грудной клетки, костно-суставной системы, почек и брюшной полости. Все данные обследования поступают в общебольничную электронную базу и доступны для просмотра в электронном формате. При необходимости есть возможность распечатать снимки на пленке с помощью сухой проявки — специальное оборудование также входит в комплекс.

Дозы облучения на таком комплексе минимальны, что является немаловажным фактором для пациентов онкодиспансера, отмечают в облминздраве.

Мария Шахрай