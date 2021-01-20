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В Татарстане зафиксировали наименьший уровень заболеваемости COVID-19 в России

В Татарстане по итогам 2020 года коронавирус выявили у 0,34% населения. Это всего 13 284 случая, сообщила на заседании коллегии управления Роспотребнадзора главный санитарный врач по республике Марина Патяшина.

Согласно ее данным, Татарстан среди всех субъектов РФ занял последнее (85-е) место по уровню заражения COVID-19. То есть заболеваемость в республике была самая низкая по стране.

Больше всего случаев коронавируса было выявлено в мае (2335 случаев), а затем в ноябре и декабре (2008 и 2950 случаев соответственно).

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"


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