У 128 саратовцев подтверждена коронавирусная пневмония

Сегодня в Саратовской области выявлено 250 новых случаев коронавируса, выздоровели за сутки 266 пациентов. Такие данные предоставил оперативный штаб при правительстве региона.

Общее количество заболевших COVID-19 в области достигло 40449 человек, выздоровевших - 34836 человек.

На Саратов приходится 104 новых случая, на Энгельсский район — 23, Балаковский — 18, Петровский — шесть, Балашовский район и ЗАТО Светлый — по пять, Аткарский, Базарно-Карабулакский, Ершовский, Красноармейский, Лысогорский, Марксовский, Новобурасский, Озинский, Ровенский и Романовский — по четыре, Аркадакский, Вольский, Воскресенский, Дергачевский, Калининский, Краснокутский, Новоузенский, Пугачевский, Ртищевский и Татищевский — по три, Александрово-Гайский, Духовницкий, Перелюбский, Самойловский, Саратовский, Советский и Хвалынский — по два, Балтайский, Ивантеевский, Краснопартизанский, Турковский и Федоровский — по одному. У 128 пациентов выявлены симптомы пневмонии, у 113 – ОРВИ, бессимптомное течение у девяти пациентов.

Коронавирус подтвержден у 13 детей и 97 взрослых старше 60 лет.

Марина Ковалева