«Новапорт» видит логику в приобретении аэропорта Новокузнецка

Глава сибирского кластера «Новапорта» Евгений Янкилевич не исключил возможность приобретения холдингом аэропорта Новокузнецка при наличии хорошего ценового предложения.

«Если мы получим предложение от аэропорта Новокузнецка, и сможем договориться о правильной и понятной всем рыночной цене, то, думаю, да, конечно мы заинтересованы. Мы видим перспективы аэропорта. И с точки зрения логики: один оператор, который развивает в одном субъекте оба аэропорта — наверное, в этом есть определенные экономический и коммерческий эффект», — сказал он журналистам в среду.

В сибирский кластер «Новапорта» сейчас входит один из двух аэропортов Кузбасса — кемеровский. Аэропорт Новокузнецка находится под управлением ООО «Аэрокузбасс». По данным «СПАРК-Интерфакс», 51% доли в уставном капитале «Аэрокузбасса» принадлежит ее гендиректору Виктору Белозерову, 17% владеет Валерий Хомский, 16% — Елена Цой, еще 16% — у самого ООО. Выручка компании в 2019 году — 944 млн руб., чистая прибыль — 72,4 млн руб.

О планах «Новапорта» по развитию сибирского кластера читайте в интервью Евгения Янкилевича “Ъ-Сибирь”.

Дарья Решетникова