«Траст» подал иск к владельцу «Формулы кино» и «Синема парк» Александру Мамуту на 1 млрд руб.

Банк непрофильных активов «Траст» подал иск в Пресненский суд Москвы о взыскании с бизнесмена Александра Мамута 1 млрд руб. Это связано с долгами в кинобизнесе, сообщили в банке. Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин предупредил администрацию президента, что объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема парк» могут приостановить деятельность.

По данным газеты «Ведомости», господин Березин написал письмо руководителю администрации президента Антону Вайно. Председатель совета ассоциации сообщил, что «Траст» списал деньги со счетов «Синема парк». Источник газеты утверждает, что речь идет о более 450 млн руб. новогодней выручки объединенной сети.

«Траст» отказался комментировать информацию о списании денег. Банк отмечает, что общий долг компаний, где господин Мамут выступает учредителем, составляет 23 млрд руб. Долги A&NN Investment и «Синема парк» составляют около 19 млрд руб., они не обслуживаются с марта.

«Банк неоднократно предпринимал попытки осуществить реструктуризацию кредита, однако никаких приемлемых для сторон условий найти не удалось. Несмотря на просрочку, понимая всю сложную ситуацию с кинобизнесом, на все время переговоров банк не реализовывал процедуру банкротства»,— сказал представитель «Траста». Он также отметил, что банк не подает иск к компании, чтобы не останавливать ее работу.

Господин Мамут и гендиректор объединенной киносети Алексей Васясин отказались от комментариев.

О переговорах «Траста» и господина Мамута — в интервью главы банка Александра Соколова “Ъ” «"Мы ничего никому не прощаем"».