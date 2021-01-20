Patriot2020 направили на заморозку

Ульяновский автозавод ООО «УАЗ» заморозил работы по проекту новой версии внедорожника (UAZ-Patriot2020), которую планировалось начать производить в 2020–2021 годах. В головной компании — ПАО «Соллерс» — отмечают, что это вынужденная мера, связанная с пандемией нового коронавируса, однако компания не отказывается от стратегической задачи развития новой платформы внедорожника и готовит новый план реализации проекта. Эксперты считают, что проект не будет окончательно остановлен, и у «Соллерс» достаточно возможностей, чтобы реализовать этот проект самостоятельно, однако без поддержки государства процесс может затянуться, что приведет к дополнительным рискам.

В понедельник профильный автомобильный интернет-портал Drom.ru сообщил, что компания «Соллерс» закрыла проект, именуемый как «Патриот2020», или «Русский Прадо», как стали называть его журналисты после полушутливой оговорки Вадима Швецова, фактического владельца «Соллерса». В качестве одной из причин закрытия проекта портал назвал версию, что «разработка нового „Патриота“ проходила в условиях критически недостаточного финансирования», поскольку «подготовка производства “Аурусов” в Елабуге оказалась существенно более дорогой, чем планировалось», Вадим Швецов «несколько раз обращался в Минпромторг за финансовой поддержкой, но особого взаимопонимания не нашел».

Напомним, в июле 2019 года в интервью „Ъ“ Вадим Швецов отмечал, что сравнил новый UAZ-Patriot c Toyota Land Cruiser Prado, поскольку новая машина должна быть на платформе аналогичного класса. «Нам хотелось сделать этот автомобиль на новой платформе очень надежным, а надежность бренда Toyota легендарна»,— сказал господин Швецов, отметив, что «это будет не только внедорожник на новой платформе, но и автомобили для сектора B2B» в нескольких модификациях, и «многие потребители иностранных машин готовы будут рассматривать российские автомобили, которые также отвечают текущему моменту по качеству, свойствам, цене». Впрочем, он признал, что «главная проблема УАЗа сегодня именно в том, что он не совсем отвечает сложившимся на рынке требованиям», и предполагается, что с новым продуктом «все эти запросы» удастся реализовать. В тот период ожидалось, что давно ожидаемый UAZ-Patriot на новой платформе начнут выпускать уже в 2020 году.

В ООО «УАЗ» комментировать информацию о закрытии проекта отказались, сославшись на головную компанию. Официальный представитель ПАО «Соллерс» Алина Комарова пояснила „Ъ“, что на самом деле «Соллерс» «не закрывает проект и не отказывается от него», «но в связи с пандемией компания была вынуждена заморозить ряд работ по проекту». «Сейчас разрабатывается новый график инвестиций и план реализации проекта. Но мы не отказываемся от стратегической задачи развития новой платформы для внедорожников УАЗ»,— отметили в «Соллерс». О каких инвестициях идет речь — компании «Соллерс» или внешних, государственных или частных, в компании пояснять отказались, как не пожелали отвечать и на вопросы о сроках разморозки работ и стоимости проекта. Впрочем, источник в ООО «УАЗ» в беседе с „Ъ“ заметил, что «сейчас сложно прогнозировать», тем более что изменились требования по локализации производства для обеспечения участия компаний в госзакупках и получении преференций, введена балльная система, по которой лишь немногие попадают под установленный норматив, и УАЗу сейчас необходимо принять все меры для того, чтобы обеспечить соответствие нормативам. «В этом году точно вряд ли произойдет разморозка»,— добавил собеседник.

Согласно данным ФНС, размещенным в базе Kartoteka.ru, по итогам 2019 года кредиторская задолженность ООО «УАЗ» составила 10,494 млрд руб. при дебиторской задолженности 10,481 млрд руб. Выручка — 39,497 млрд руб. (на 1,520 млрд руб. выше, чем в 2018 году), убыток — 2,792 млрд руб. Данных по финансовому состоянию завода в 2020 году пока нет. В 2020 году на предприятии было произведено 36 тыс. автомобилей, более 30% — доля госзаказов. Наибольший объем приходится на UAZ-Patriot (около 14 тыс. автомобилей) и классический коммерческий ряд (также около 14 тыс. автомобилей). Падение объемов продукции в сравнении с 2019 годом — 6%. Из планов завода на 2021 год — подготовка к серийному производству обновленного «УАЗ-Профи» с двускатной ошиновкой и увеличенной грузоподъемностью. На заводе отмечают, что «основная причина падения производства, как и у всех,— пандемия коронавируса».

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов полагает, что причиной временной остановки проекта могла стать не только пандемия коронавируса, но и пересмотр каких-то параметров проекта, характеристик новой модели. «Также на это решение могли повлиять вопросы готовности производственной инфраструктуры компании к выпуску новой модели, необходимость организовать работу так, чтобы не пострадала работа по выпуску остальных моделей автомобилей»,— сказал господин Баранов. По его мнению, «Соллерс» в состоянии выполнить этот проект самостоятельно, «но если ему будет оказана помощь в каком-либо виде, необязательно в непосредственном выделении денег, то это ускорит реализацию проекта, что положительно скажется как на экономике региона, так и на отечественном автомобильном рынке». Дмитрий Баранов считает, что именно временной фактор является одним из рисков для проекта, поскольку за период заморозки «конкуренты создадут аналогичные проекты, что усложнит выход модели компании на рынок», «могут измениться предпочтения потребителей, а меньший спрос увеличит срок окупаемости проекта». «Если компании не будет оказана помощь в проекте, то не исключено, что сроки его реализации вырастут, что может негативно повлиять на операционные показатели компании, повысит риски»,— отметил эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск