Мне на Кипр, по делу, очно

Некоторые российские брокеры усиливают штат сотрудников в своих дочерних компаниях, зарегистрированных на Кипре. При этом штат растет не на бумаге, а люди переезжают жить на остров. Это вызвано не ростом зарубежного бизнеса, а усилением внимания местного регулятора к реальному ведению бизнеса на острове. В противном случае компания может попасть под налоговые санкции, в частности, из-за отказа признания налоговым резидентом Кипра и отказа применения соглашения об избежании двойного налогообложения.

Как сообщили “Ъ” два источника на финансовом рынке, группа БКС существенно увеличивает количество сотрудников, работающих на Кипре. «Массовый десант, в основном бэк-офис, казначейство и прочее. Заселяют в квартиры с долгосрочной арендой»,— рассказал один из них. По информации второго источника, речь может идти о двух десятках человек, и связано это с требованием властей физического присутствия сотрудников на Кипре, что является доказательством реального ведения бизнеса на острове. Еще один источник “Ъ” сообщил также об усилении штата еще в одной кипрской «дочке» российского брокера в течение последнего полугода, но имя брокера не назвал. «Самое сложное — это найти согласных на переезд»,— сетует он. Как сообщил “Ъ” представитель БКС, штат сотрудников кипрского офиса давно сформирован, никаких изменений в нем не происходит и не планируется, а любые штатные изменения в компании обуславливаются исключительно развитием инфраструктуры и ростом бизнеса. Однако размер штата он не раскрыл.

Из опрошенных “Ъ” пяти российских финансовых институтов, имеющих брокерский бизнес на Кипре, лишь один ответил о количестве сотрудников. Представитель «Ренессанс Капитала» заявил, что в компании на Кипре работает около 50 человек, среди которых сотрудники как фронт-офиса, так и бэк-офиса. Вопросы расширения штата решаются локальным менеджментом, исходя из потребностей операционной деятельности и планов развития бизнеса. По его словам, это самостоятельная компания с полным набором лицензий, оказывает услуги на финансовом рынке институциональным и корпоративным клиентам. Представитель Альфа-банка сообщил, что в 2019 году банк учредил на Кипре дочернюю компанию Alfa Capital Markets Ltd, которая в 2020 году получила лицензию кипрского регулятора на дилерские и брокерские операции. По его словам, при оценке потребности в персонале компания исходит «из объема бизнеса, эффективности и рисков аутсорсинга тех или иных функций». О количестве сотрудников он не сообщил.

Источник в одном из брокеров пояснил, что физическое присутствие сотрудников на Кипре — следствие изменений в налоговом регулировании: теперь просят продемонстрировать, что компания действительно ведет бизнес на месте, а не просто в ней сидят три номинальных сотрудника. «Иначе могут возникнуть гигантские риски налогового представительства, если по факту деятельность происходит в России. И кипрская налоговая умеет это теперь проверять, фактически это их задачи на этот год»,— указал он. По словам источника в другом брокере, все по-прежнему торгуют через Кипр, но, чтобы не платить с кипрской прибыли русские налоги, надо быть на Кипре, хотя бы на 10–15% персонала.

Фактическое присутствие сотрудников на Кипре стало важно создавать в связи с двумя рисками, говорит партнер по налоговому консультированию «КСК Групп» Станислав Ляпцев. По его словам, первый риск — это признание иностранной компании налоговым резидентом. Пока практики по таким вопросам мало, например, в деле группы ОНЭКСИМ налоговая уже выделила критерии, которые могут использоваться для признания иностранной компании налоговым резидентом РФ. В частности, это отсутствие квалифицированных сотрудников у иностранной компании и наличие в офисах российских компаний оригиналов документов и печатей иностранных компаний. Второй риск, по словам эксперта, это отказ применения соглашения об избежании двойного налогообложения (см. “Ъ” от 11 августа 2020 года). Юрист BGP Litigation Екатерина Ардашева также говорит о том, что с точки зрения налогового законодательства Кипра компания признается налоговым резидентом республики только в том случае, если ее эффективное управление и контроль осуществляются с территории острова. Она отмечает, что созданию полноценных офисов компаний в стране их инкорпорации — это общемировая тенденция, которая базируется на рекомендациях ОЭСР. Поэтому создание полноценных офисов на Кипре представляется логичным решением для российского бизнеса, чтобы минимизировать риски признания иностранных дочерних компаний российскими налоговыми резидентами, уверена госпожа Ардашева.

Полина Смородская