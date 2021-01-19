У Гостиного двора задержали защитников зеленых насаждений

Вечером 19 января у Гостиного двора в Петербурге полиция задержала активистов, которые

выступали с требованием включить в перечень зеленых насаждений общего пользования несколько городских территорий.

Как сообщает «Фонтанка.ру», среди задержанных координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански, бывший муниципальный депутат «Финляндского округа» Светлана Уткина, депутат МО «Светлановское» Мария Воюцкая и другие. Задержанных везут в отделения полиции.

Активисты вышли на пикеты перед рассмотрением законопроекта о зеленых насаждениях в Заксобрании города.