В Ленобласти по подозрению во взяточничестве задержаны глава поселения и муниципальный депутат

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ленинградской области по подозрению во взяточничестве задержаны глава МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского района Ленобласти и депутат совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение». Как сообщили в пресс-службе управления, в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), п. "в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По версии следствия, глава МО, действуя из корыстных побуждений, получил от предпринимателя взятку в виде выполнения ремонтных работ в доме подозреваемого стоимостью около 2 млн руб. Депутат МО подучил от этого же предпринимателя взятку за покровительство деятельности.

По местам жительства подозреваемых проведены обыски. Они задержаны в соответствии со ст. 91 УПК РФ.