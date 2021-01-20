СКА заглушил «Автомобилиста»

Вчера хоккеисты СКА одержали победу в Екатеринбурге, обыграв местный «Автомобилист» в матче чемпионата КХЛ со счетом 3:1. Это первый успех армейцев в гостях с прошлого года. К тому же удалось прервать серию неудач, преследовавшую СКА в январе.

К встрече с «Автомобилистом» команда Валерия Брагина подошла с ужасными показателями: пять поражений в шести последних матчах чемпионата КХЛ. Проиграли «Йокериту» (1:2), минскому «Динамо» (3:4), «Локомотиву» (1:4), ЦСКА (2:3). Потом подняли голову, одолев дома «Сочи» (3:1). Но снова последовало поражение от ЦСКА (1:3). Нетрудно заметить, что в этих матчах у петербуржцев хромала атака.

Уральцы, наоборот, набрали хорошую форму, одержав перед дуэлью со СКА четыре победы подряд. Забить «Автомобилю» гол — задача архисложная, особенно на их площадке. Армейцы в новом году не могли похвастать хорошей игрой в гостях. Последний раз они побеждали соперника в его стенах в конце 2020 года: тогда был обыгран тот же «Сочи» (4:1). И вот серия прервана.

Одна из причин результативной игры петербуржцев в Екатеринбурге — травма основного вратаря «Автомобилиста» Якуба Коваржа. Чех покинул площадку в начале второго периода, когда его ворота поразил форвард СКА Антон Бурдасов. Счет в матче стал 1:1. В первой двадцатиминутке все складывалось не в пользу СКА. И на восьмой минуте хозяев вывел вперед легендарный Павел Дацюк, когда-то игравший за СКА. Дацюк завершает карьеру в клубе, где начинал путь в большой хоккей. Ему 42 года, и он все еще забивает.

Помимо того что хозяева потеряли своего основного голкипера (место Коваржа занял в воротах россиянин Владислав Гросс), они еще стали нарушить правила. Все-таки активная игра армейцев по всей площадке сказалась. Численное преимущество СКА реализовал в этот день хорошо. Сначала счет сравнял Бурдасов. А позже гости, играя в большинстве, вывели на бросок Ивана Морозова. Оба гола были красивые, шайба разыгрывалась в одно касание.

Преимущество петербуржцев во втором периоде закрепил Максим Грошев, реализовавший выход один на один с вратарем «Автомобилиста». Это, к слову, первая шайба 19-летнего Грошева за СКА в КХЛ. Совсем недавно он выступал за сборную России на молодежном чемпионате мира, который состоялся в Эдмонтоне. Там наша команда осталась без наград.

В третьем периоде гости сбавили обороты в атаке и решили сосредоточиться на обороне своих ворот. Играли, как в таких случаях говорят, строго по счету. «Автомобилист» пытался возродить интригу, но ничего из этого не вышло. К тому же видно было, что обе команды к концу матча выдохлись. Смотреть такой хоккей было неинтересно, но болельщики СКА, в том числе те, кто приехал поддержать армейцев в столицу Урала, остались довольны.

«Мы заставили игроков сыграть агрессивно. Они вышли на второй период с хорошей борьбой, самоотдачей и заставили противников ошибаться»,— объяснил рецепт победы главный тренер СКА Валерий Брагин.

Завтра, 21 января, армейцы встречаются в Подольске с «Витязем».

Кирилл Легков