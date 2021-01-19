К 2025 году объем активов на рынках частного капитала может вырасти на $4,2–5,5 трлн

По данным нового исследования PwC, в период до 2025 года в зависимости от реализации пессимистического/оптимистического сценариев восстановления экономики после пандемии COVID-19 ожидается рост активов под управлением на рынках частного капитала — на $4,2–5,5 трлн, до $13,7–15 трлн. В отчете под названием «Лучшее время для рынков частного капитала: новое руководство по созданию стоимости» рассматриваются перспективы четырех преимущественно неликвидных классов активов, таких как частные инвестиции (включая венчурный капитал), инфраструктура, недвижимость и частные кредиты, в рамках различных сценариев в период 2019–2025 годов. Прогнозируется значительный рост стоимости рынков частного капитала: на $5,5 трлн (оптимистический сценарий), $4,9 трлн (базовый сценарий) и $4,2 трлн (пессимистический сценарий) в зависимости от того, как глобальная экономическая конъюнктура отреагирует на спад, вызванный COVID-19.

Аналитики компании считают, что в случае реализации базового сценария к 2025 году на рынки частного капитала будет приходиться более 10% мировых активов под управлением. PwC отмечает, что к настоящему времени прямые инвестиции стали популярным классом активов благодаря более широким возможностям для приобретений и реструктуризации компаний, появились перспективы роста для сегментов недвижимости, инфраструктуры и частного кредитования. При этом ожидается, что вопросы охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG) станут приоритетными для инвесторов, а особое внимание будет уделяться достижению нулевого уровня углеродных выбросов.

Евгений Хвостик