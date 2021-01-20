Видит око, да плуг неймет

Министерство сельского хозяйства Нижегородской области начинает перевод около 300 тыс. га земель сельхозназначения в ведение департамента лесного хозяйства. Некоторые участки на этой территории заросли лесом, часть которого может быть вырублена и реализована как деловая древесина. Депутаты областного заксобрания предположили, что невозможность возврата в сельхозоборот 300 тыс. га земли может выглядеть политически некрасиво, но поддержали намерения министерства сельского хозяйства и предложили ускорить этот процесс, чтобы бюджет мог пополняться за счет рубки леса. В прошлом году на лицензиях на вырубку деловой древесины регион заработал 800 млн руб.



В Нижегородской области остаются невозделанными порядка 28% пахотных земель. Заместитель министра сельского хозяйства региона Илья Храмов на заседании комитета по АПК в областном заксобрании рассказал, что общая площадь земель сельхозназначения в области составляет 2,98 тыс. га, из которых сельхозугодья занимают 2,71 тыс. га. Под пахотные земли отведено 1,89 тыс. га, остальные заняты пастбищами, сенокосами, многолетними насаждениями и залежью (временно неиспользуемые сельхозземли). Неис­пользуемая пашня занимает 531 тыс. га. Отвечая на вопросы депутатов, Илья Храмов сообщил, что из 531тыс. га неиспользуемой пашни 300 тыс. га уже не удастся вернуть в сельхозоборот, поскольку они заросли «густым лесом» и на некоторых участках уже растет «деловая древесина». Он добавил, что министерство сельского хозяйства ведет переговоры с областным департаментом лесного хозяйства о передаче этих земель в лесной фонд. Департамент лесного хозяйства не возражает, отметил господин Храмов. Пробным станет участок в Ардатовском районе площадью 1,2 тыс. га, из которых только 300 га можно вернуть в сельхозоборот, а остальное планируется передать в ведение департамента лесного хозяйства. Процедура перевода этой земли уже началась, добавил замминистра.

Глава комитета по АПК Игорь Тюрин считает идею о смене статуса заросших лесом земель целесообразной. Он рассказал, что в 2020 году областной департамент лесного хозяйства заработал около 800 млн руб. на продаже лицензий на вырубку деловой древесины. Однако, по его мнению, этот вопрос может носить политический характер, поскольку «на федеральном уровне потеря такого количества сельхозземель будет звучать некрасиво». «Но мы сможем честно смотреть в глаза самим себе, отдавая эти земли в лесной фонд, организуя на них лесозаготовку и получая дополнительные средства в бюджет», — подбодрил минсельхоз Игорь Тюрин. Депутат заксобрания Виктор Лунин заявил, что политика не должна помешать планам региона по переводу земель и наполнению бюджета и предложил ускорить этот процесс.

Вопрос перевода земель депутаты решили обсудить с министерством и департаментом лесного хозяйства более детально при личной встрече, а не по видеоконференц­связи.

Илья Храмов добавил, что Нижегородская область продолжит вводить в сельхозоборот простаивающие пашни, которые еще могут быть использованы. По его словам, за пять лет в регионе вернули в оборот 112 тыс. га земель, из них 25,75 тыс. га — в 2020 году. Однако в прошлом году вывели из оборота более 18,9 тыс. га земли. «Мы проводим точечный анализ по каждому муниципалитету, где пахотные земли выводятся из оборота, и будем контролировать этот процесс. Ранее уже неоднократно говорилось, что для сельхозпроизводителей, возвращающих земли в оборот, предусмотрены меры государственной поддержки (15 тыс. руб. за 1 га и компенсация 50% стоимости сельхозтехники), будет неправильно, если средства выделяются, а общая площадь пахотных земель не прирастает», — уверен замминистра.

На данный момент в сфере сельского хозяйства в регионе реализуется 60 инвестпроектов на общую сумму более 37,7 млрд руб. Министерство ищет площадки, которые могут заинтересовать инвесторов. В 2020 году из общей площади невостребованных пока сельхозземель выделено 70 тыс. га, на которых разграничили 300 участков для инвесторов.

Андрей Репин