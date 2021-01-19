Porsche анонсировал новую модификацию Taycan

Компания Porsche анонсировала новую модификацию Taycan, премьера которой состоится в 2021 году.

A new addition to the family. More to come soon, stay tuned … pic.twitter.com/hrSmCldbPC — Porsche Newsroom (@PorscheNewsroom) January 18, 2021

Никакой информации о новинке, кроме опубликованного на официальной странице немецкого автопроизводителя в Twitter, нет. Ожидается, что это может быть базовая модификация электромобиля Taycan с единственным мотором, представленная в 2020 году только для рынка Китая.

Напомним, в настоящее время линейка электромобиля Porsche включает в себя, помимо одномоторной версии, двухмоторные варианты Taycan 4S, Taycan Turbo и Taycan Turbo S.