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Porsche анонсировал новую модификацию Taycan

Компания Porsche анонсировала новую модификацию Taycan, премьера которой состоится в 2021 году.

Никакой информации о новинке, кроме опубликованного на официальной странице немецкого автопроизводителя в Twitter, нет. Ожидается, что это может быть базовая модификация электромобиля Taycan с единственным мотором, представленная в 2020 году только для рынка Китая.

Напомним, в настоящее время линейка электромобиля Porsche включает в себя, помимо одномоторной версии, двухмоторные варианты Taycan 4S, Taycan Turbo и Taycan Turbo S.

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