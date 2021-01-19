Турпоток не подарок

Более 35 тыс. человек выбрали Удмуртию местом семейного отдыха на время январских каникул. Лидерами по посещениям, согласно данным начальника управления по развитию туризма минэкономики республики Юлии Железняк, стали усадьба Тол Бабая, Княжий двор и резиденция Бабы Яги. Эксперты отмечают, что закрытые границы, сохраняющиеся ограничения и отмена мероприятий во многих городах страны в новогодние праздники в целом привели к падению турпотока на 60-80%.



В период с 30 декабря по 10 января более 35 тыс. человек отдохнули на туристических объектах Удмуртии. Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник управления по развитию туризма и туристской деятельности минэкономики республики Юлия Железняк. По ее словам, в усадьбе Тол Бабая в Шарканском районе побывало 14.5 тыс. туристов, еще 4,6 тыс. посетили Княжий двор в Юкаменском районе, более 1700 человек отправились в резиденцию Бабы Яги в Граховском районе.

«Турпоток на территории республики действительно неравномерный, но там, где местные муниципалитеты совместно с предпринимателями сумели проявить инициативу, о сезоне новогодних отпусков можно говорить с определенной долей оптимизма. Это особенно заметно на примере усадьбы Тол-Бабая – удмуртского Деда Мороза. Когда удается делать такие отличные туристические продукты, это сразу же отражается на показателях в лучшую сторону»,— комментировала госпожа Железняк.

Определенной поддержкой для рынка стали туры с кэшбэком, считает она. Благодаря этому решению существенно возросли продажи январских путевок в санаторий «Ува» и активизировалось межрегиональное сотрудничество, в том числе по проекту «Яркие выходные в Приволжье».

Участники рынка отмечают, что закрытые границы и ограничения, связанные с пандемией коронавируса, побудили многих остаться дома либо отправиться на местные достопримечательности, однако кардинально отрасль это не поддержало. Традиционно интерес был к горнолыжным курортам и местные поездки к сказочным новогодним персонажам. Люди не хотят рисковать, а власти в этой ситуации держат четкую линию на увеличение внутреннего турпотока и не поддерживают попытки возобновить выездной туризм за пределы России, считает руководитель удмуртского отделения Российского союза туриндустрии Елена Захидова.

«Когда нет возможности нормально выехать за рубеж, люди едут по России. Хотя, если судить по статистике, то и на этом направлении также наблюдается существенное падение, от 60 до 80% в зависимости от конкретной территории — сказываются карантинные ограничения, падение доходов и страх перед пандемией»,— уточняет госпожа Захидова.

По словам исполнительного директора компании «МДС-тур» Татьяны Платуновой, в период новогодних праздников в региональном туризме наметилось определенное оживление: отмена массовых праздничных мероприятий в школах подстегнула спрос на выездные организованные экскурсии к Тол Бабаю, Бабе Яге и другим достопримечательностям Удмуртии при условии соблюдения требований Роспотребнадзора по формированию групп только из учеников одного класса и ограничения маршрута границами республики.

Ситуация с поездками за границу в сезон новогодних праздников оказалась намного хуже, чем в предыдущие годы, говорит менеджер компании «Анаконда-тур» Снежана Федотова. Из-за карантинных и прочих ограничений падение продаж достигло отметки в 77%, выезд оставался открытым лишь в Турцию, ОАЭ, Танзанию, Мальдивы и на Кубу. Только на этих пяти направлениях имелась возможность организации классического туристического потока, хотя авиасообщение было открыто еще для нескольких стран. Спрос на заграницу также во многом снизился из-за сузившегося выбора и урезанного до минимума сервиса. «Из того, что было доступно для россиян на новогодние каникулы, наибольший интерес у клиентов нашего агентства вызвали Куба и Танзания. Заинтересованность Турцией тоже есть, но, по сравнению с прошлыми сезонами, конечно, намного меньше — сказались сильные ограничения, которые эта страна выставила на новогодние праздники»,— дополнила госпожа Федотова.

Положение очень трудное, считает исполнительный директор АНО Центр туризма, Гульнара Лукина: многие туры были перенесены, а те из туристов, кто попал в категорию возврата путевок, предпочитают забирать свои деньги. «За границу сейчас едут буквально единицы. Если вы посмотрите ценник по соотношению с прошлыми годами и примерите на свою семью выезд за границу на нынешние январские праздники, то заметите, насколько все подорожало. Поскольку цена складывается из нескольких факторов, а деньги сейчас считают все, то порой даже разница в 1 тыс. руб. бывает решающей при отказе от тех или иных туров. Поэтому, например, Мальдивы и ОАЭ открыты, а заказов практически нет»,— уточняет госпожа Лукина.

Гораздо более пессимистичную позицию относительно перспектив отечественного туризма вообще и в сезон новогодних каникул в частности занимает директор компании «Горизонт» Андрей Гавриков. Он видит опасность в набирающей обороты тенденции «сити-брейков» — поездок, которые туристы организуют самостоятельно. В паре с инфляционным ростом цен и запретом на школьный туризм этот тренд, по его мнению, ставит отрасль на грань выживания. «Проблема в том, что люди все чаще предпочитают ездить без турагентств, напрямую. Посмотрите статистику, насколько возрастает количество путешествующих на личных автомобилях, как только федеральные перевозчики поднимают стоимость ж/д и авиабилетов! На этом фоне для нас, чья специализация школьный туризм, постоянный рост цен и запрет в течение всего 2021 года на детские туры за пределы Удмуртии заставляет говорить не только о недополученной прибыли в новогодние праздники, но и вообще о рентабельности туристской отрасли как таковой»,— заключает господин Гавриков.

Владислав Артемьев