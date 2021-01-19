В Рыбинске назначен новый руководитель следственного управления

В городе Рыбинске Ярославской области на должность руководителя следственного отдела по Рыбинску следственного управления СК России назначили полковника юстиции Антона Морозова, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России. Антон Морозов вступил в должность с 15 января. До него пост руководителя следственного отдела занимал Дмитрий Волков.

Антон Морозов родился в Рыбинске. С 2008 года по 2011 год он проходил службу в СУ СК при прокуратуре РФ по Ярославской области. С 2011 года он служит в региональном следственном управлении СК России. До назначения в Рыбинск занимал должность руководителя следственного отдела по Заволжскому району города Ярославля. Антон Морозов награжден медалями СК России «За безупречную службу» III и II степени.

Мария Негуляй