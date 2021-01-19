Выездные пункты вакцинации от COVID-19 в Свердловской области организуют в феврале

Власти Свердловской области планируют начать организацию выездных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции в феврале, сообщил на брифинге заместитель губернатора региона Павле Креков. По его словам, они будут использоваться на сельских территориях, в ряде территорий будет организован подвоз желающих поставить вакцину. При этом в январе продолжится вакцинация в стационарных пунктах.

Напомним, вакцинация от коронавируса началась в конце 2020 года. В первую очередь она охватывает медиков и педагогов. Свердловские власти ожидают, что к марту в область поступит не менее 500 тыс. доз вакцины «Спутник V». При этом эксперты отнесли Свердловскую область к регионам с ограниченной доступностью к массовой вакцинации от COVID-19. Всего в регионе планируют организовать более 70 пунктов для вакцинации от вируса.

Михаил Мананников