ВЭБ.РФ и En+ Group создадут центр водных ресурсов на Байкале

Корпорация ВЭБ.РФ и En+ Group подписали меморандум о партнерстве по социально-экономическому развитию Байкальска. Согласно договору, на площадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) будет создан Международный центр водных ресурсов.

«Проект (Международного центра водных ресурсов.— “Ъ”) предполагает создание многофункционального кластера производственного, научно-исследовательского, туристического и образовательного значения»,— сообщается на сайте ВЭБ.РФ. Там отмечено, что центр станет драйвером социально-экономического развития Байкальска и позволит создать новые рабочие места, внедрить современные технологии, что увеличит доходы местного бюджета. Компании будут совместно вести работу по этому направлению с региональными властями.

В меморандуме также зафиксирован ряд договоренностей, которые в полной мере позволят использовать потенциал бывшей территории БЦБК для развития Байкальска. Это подтверждение ВЭБ.РФ намерений по приобретению имущественного комплекса БЦБК единым лотом и урегулирование спорных вопросов между ОАО «БЦБК» и «ЭН+», которые препятствовали продаже имущества и завершению процесса банкротства БЦБК.