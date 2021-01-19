«Татнефть» потратит на ребрендинг сети АЗС Neste свыше 1,5 млрд рублей

Компания «Татнефть» планирует в ближайшие месяцы провести ребрендинг сети АЗС Neste в Санкт-Петербурге. На эти цели компания потратит свыше 1,% млрд руб. Об этом сообщает “Ъ”.

Напомним, сеть АЗС была приобретена нефтяной компанией в 2019 году. В данный момент все станции работают под брендом Neste.

Отмечается, что в 2020 году «Татнефть» планирует обновить 15 автозаправочных станций, до конца 2023 года ребрендинг затронет как минимум 50 АЗС. В дальнейшем все АЗС в Северо-Западном Федеральном округе, принадлежащие татарстанской компании, будут работать под брендом «Татнефть Premium».

При этом Санкт-Петербург рассматривается «Татнефтью» в качестве пилотного региона. В случае успеха АЗС «Татнефть Premium» появятся и в других городах России.

"Ъ-Казань"