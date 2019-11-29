«Татнефть» потратила на покупку сети АЗС Neste свыше 10 млрд рублей

Компания «Татнефть» потратила на приобретение топливно-розничного бизнеса финской компании Neste на территории России 10,8 млрд руб. Это следует из отчета татарстанского нефтяного предприятия по международным стандартам финансовой отчетности за третий квартал 2019 года.

Напомним, что сделка между «Татнефть» и Neste была закрыта в конце октября. Татарстанская компания купила у финского предприятия 75 АЗС и терминал в Санкт-Петербурге. В соответствии с отдельным соглашением между компаниями, после продажи вся рознично-сбытовая сеть продолжит работать под брендом Neste в течение пяти лет.

В сумму, которую «Татнефть» потратила на покупку сети АЗС и терминала Nestе, входит корректировка на стоимость оборотного капитала и на размер денежных средств на расчетных счетах в размере 1,3 млрд руб.

"Ъ-Казань"