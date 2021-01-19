В Москве около 200 тыс. человек привились от COVID-19

На текущий момент в Москве от COVID-19 привилось около 200 тыс. человек, развернуто около 100 стационарных и 20 выездных пунктов вакцинации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Также за последние сутки на вакцинацию поступило рекордное число заявок — 25 тыс. По словам мэра, выявляемость новых случаев коронавируса в городе снизилась на 30% по сравнению с предновогодним периодом. Госпитализация также снизилась на 18%, отметил господин Собянин.

«В настоящее время привилось первой аппликацией уже около 200 тыс. человек… Последнюю неделю после новогодних каникул ситуация позитивная. И в Москве мы фиксируем снижение заболеваемости по всем направлениям. По выявляемости на 30% по сравнению с тем, что было перед новым годом. И на 18% снизилась госпитализация, это такой очень важный фактор, который позволяет разгрузить и коечную сеть», — сказал мэр Москвы на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 (цитата по «Интерфаксу»).

Сергей Собянин напомнил о сохраняющихся рисках, связанных с пандемией. «Несмотря на позитивную в целом динамику, риски, на мой взгляд, сохраняются. И нам нужно, во-первых, соблюдать установленные требования, во-вторых, мониторить ситуацию»,— сообщил он.

Отметим, что сегодня в Москве был обновлен максимум по суточному приросту умерших от COVID-19 — за последние 24 часа в российской столице умерли 84 пациента с коронавирусом. Прошлый рекорд был 15 января, тогда умер 81 человек. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 12 625 москвичей.

С понедельника, 18 января, в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. В регионах рассматривают введение специальных преференций для привитых от коронавируса и переболевших. Власти Башкирии первыми в России вводят так называемые антиковидные паспорта, в Москве и на Сахалине также рассматривают возможные преференции для людей, сделавших прививку.

Подробности — в материале “Ъ” «Выгодное антитело».