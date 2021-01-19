В Екатеринбурге вдвое снизились доходы от рекламы в общественном танспорте

По итогам 2020 года доходы от рекламы в общественном транспорте Екатеринбурге снизились почти в два раза. Вопрос об эффективном использовании рекламных площадей в общественном транспорте обсудили сегодня на совместном заседании комиссий гордумы по горхозу и муниципальной собственности.

Так, общая сумма выручки от размещения рекламы на трамваях, троллейбусах и автобусах в прошлом году снизилась на 46% и составила 9,4 млн руб. Как уточнил гендиректор ЕМУП «Гортранс» Сергей Нугаев, в 2018 году доходы от размещения рекламы составляли 18 млн руб., в 2019 году — 16 млн руб. «В связи с тяжелыми последствиями пандемии во многих отраслях произошел спад, компании начали сокращать расходы на рекламу. В результате многие рекламные кампании были досрочно прекращены, новые проекты были временно заморожены»,— пояснил господин Нугаев, добавив, что в 2021 году предприятие ожидает улучшение ситуации и рост доходов на 15% — до 24 млн руб.

Гендиректор «Гортранса» отметил, что рекламу размещают не на всем подвижном составе. Сейчас для этого используется около 160 трамваев, 36 троллейбусов и 55 автобусов. «До 2016 года можно было видеть электротранспорт и автобусы, которые как бабочки порхали. Сейчас мы рекламу размещаем на составе не моложе пяти лет, чтобы сохранить хорошее техническое состояние транспорта и защитить его от коррозии»,— отметил гендиректор ЕМУП «Гортранс».

О снижении доходов от размещения рекламы сообщил директор ЕМУП «Метрополитен» Андрей Панаиотиди. По его словам, в 2020 году ожидаемый объем выручки составит 3,3 млн руб., в 2019 году доходы от рекламы составили 6,2 млн руб. «Снижение доходов связано с тем, что с 2019 года метрополитен реализует инвестпрограмму. В ее рамках подвижные составы постоянно обновляли и выводились из эксплуатации, и схема размещения рекламных мест менялась»,— пояснил господин Панаиотиди.