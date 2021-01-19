Инфляция в Краснодарском крае в 2020 году составила 3,2%

В Краснодарском крае в 2020 году цены на товары и услугу выросли на 3,2% по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в материалах Краснодарстата.

На продовольственные товары рост цен составил 3,9% (без учета плодоовощной продукции – 3,5%). Цены на непродовольственные товары увеличились на 2,7%, на аналогичный показатель увеличилась стоимость услуг.

В декабре 2020 года инфляция составила 5,1% к уровню декабря 2019 года и 0,6% к ноябрю 2020 года. Продовольственные товары подорожали на 7,1 к декабрю 2019 года (1,3% к ноябрю 2020 года), непродовольственные — на 4,3% (+0,3%), услуги – на 2,9% (-0,3%).

По данным Краснодарстата, больше всего на рост цен на продовольственные товары влияло подорожание плодоовощной продукции. Так, огурцы и помидоры стали дороже на 38,6% и 25,8% соответственно, картофель – на 10,5%, свекла – на 7,4%, яблоки – на 6,3%. Кроме того, на 19% стали дороже яйца. Однако на 11,9% снизились цены на апельсины, на 6,4% – на сахар.

Кроме того, подорожали ртутные и электронные термометры – на 4 и 6%, соответственно, но на 3,2% стали дешевле зубные щетки. В группе услуг сильнее всего выросли цены на проезд в поездах дальнего следования (+17,5%), а также в такси (+4%). В то же время на 10% стали дешевле полисы ОСАГО.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в ноябре 2020 года годовая инфляция в Краснодарском крае ускорилась до с 4,2 до 4,7%. В Южном ГУ Банка России сообщали, что это соответствует уровню инфляции по ЮФО и незначительно превышает показатель по стране в целом.

Алексей Белянин