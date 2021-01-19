Итоги грантового конкурса: новые города, приоритет культуры и охраны природы, адаптация к изменениям

СИБУР объявляет итоги шестого конкурса социально значимых проектов, который проходит в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». В 2021 году компания поддержит 126 проектов в 15 городах России.



На конкурс в Благовещенске было принято 34 заявки. Победу в конкурсе одержали шесть организаций и учреждений, в том числе: Республиканский инженерный лицей-интернат, Центр детского творчества, Детская юношеская спортивная школа — и другие.

Благодаря поддержке СИБУРа победители конкурса реализуют в Благовещенске проекты по развитию химического образования, обучению юных горожан основам блогинга, созданию экологической тропы, строительству спортивной площадки в селе Ильино-Поляна.

Полный список проектов–победителей конкурса в Благовещенске опубликован на сайте программы «Формула хороших дел», в разделе «Новости»: https://www.formula-hd.ru/news/

В 2021 году продолжится активное развитие грантовой программы «Формулы хороших дел». Одно из приоритетных направлений — охрана окружающей среды. Поддержка социальных проектов экологической тематики дополняет активную политику СИБУРа в сфере устойчивого развития. Подробная информация по данной теме представлена на сайте компании.

Поскольку эпидемиологическая обстановка остается напряженной, в 2021 году компания сохранит упрощенный порядок согласования изменений. В случае необходимости победители конкурса по-прежнему смогут вносить изменения в бюджеты, сроки или другие параметры проектов. При этом обязательным условием является согласование всех изменений с координаторами программы.

— Опыт 2020 года показал, что постоянное сотрудничество имеет ключевое значение для развития социальной среды. Благодаря скоординированным действиям всех участников программы нам удалось не только обеспечить реализацию текущих проектов, но и продолжить системную работу в сфере регионального развития. Активное взаимодействие с местным сообществом остается для компании основным приоритетом в сфере социальных инвестиций. Убежден, что в 2021 году продолжится интересная и насыщенная работа на благо городов и регионов деятельности компании, — подчеркнул Станислав Каспаров, директор обеспечения поддержки бизнеса в регионах присутствия СИБУРа.