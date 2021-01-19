Итоги грантового конкурса: новые города, приоритет культуры и охраны природы, адаптация к изменениям

СИБУР объявляет итоги шестого конкурса социально значимых проектов, который проходит в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». В 2021 году компания поддержит 126 проектов в 15 городах России.
На конкурс в Благовещенске было принято 34 заявки. Победу в конкурсе одержали шесть организаций и учреждений, в том числе: Республиканский инженерный лицей-интернат, Центр детского творчества, Детская юношеская спортивная школа — и другие.
Благодаря поддержке СИБУРа победители конкурса реализуют в Благовещенске проекты по развитию химического образования, обучению юных горожан основам блогинга, созданию экологической тропы, строительству спортивной площадки в селе Ильино-Поляна.
Полный список проектов–победителей конкурса в Благовещенске опубликован на сайте программы «Формула хороших дел», в разделе «Новости»: https://www.formula-hd.ru/news/
В 2021 году продолжится активное развитие грантовой программы «Формулы хороших дел». Одно из приоритетных направлений — охрана окружающей среды. Поддержка социальных проектов экологической тематики дополняет активную политику СИБУРа в сфере устойчивого развития. Подробная информация по данной теме представлена на сайте компании.
Поскольку эпидемиологическая обстановка остается напряженной, в 2021 году компания сохранит упрощенный порядок согласования изменений. В случае необходимости победители конкурса по-прежнему смогут вносить изменения в бюджеты, сроки или другие параметры проектов. При этом обязательным условием является согласование всех изменений с координаторами программы.
— Опыт 2020 года показал, что постоянное сотрудничество имеет ключевое значение для развития социальной среды. Благодаря скоординированным действиям всех участников программы нам удалось не только обеспечить реализацию текущих проектов, но и продолжить системную работу в сфере регионального развития. Активное взаимодействие с местным сообществом остается для компании основным приоритетом в сфере социальных инвестиций. Убежден, что в 2021 году продолжится интересная и насыщенная работа на благо городов и регионов деятельности компании, — подчеркнул Станислав Каспаров, директор обеспечения поддержки бизнеса в регионах присутствия СИБУРа.
Программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» реализуется с февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании. В программу входят шесть направлений, которые охватывают важные общественные сферы: «Город», «Образование и наука», «Спорт», «Охрана окружающей среды», «Культура» и «Волонтерство». В «Формулу хороших дел» также входит программа корпоративного волонтерства СИБУРа.
В 2016–2020 годах победителями грантового конкурса стали 656 проектов в семнадцати городах. На средства грантов проведен ремонт и реконструкция объектов социальной сферы, благоустройство парков и других общественных пространств, организованы спортивные и культурно-массовые мероприятия, оборудованы школьные лаборатории, приняты различные меры для повышения качества жизни в регионах деятельности компании.
За пять лет в рамках «Формулы хороших дел» реализованы более 130 межрегиональных проектов. Это стало возможным благодаря взаимодействию СИБУРа с такими партнерами, как: Государственный Театр Наций, Фестиваль-школа «Территория», Единая лига ВТБ, Фонд поддержки спорта и правопорядка, проект «Умная Москва» и другими.
Всего в рамках программы прошло более 6000 мероприятий, их участниками стали свыше 230 000 человек. Подробная информация о программе доступна на сайте: www.formula-hd.ru