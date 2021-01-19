Определены даты начала массовой вакцинации от COVID-19 в медучреждениях края

В Пермском крае опубликованы даты начала массовой вакцинации от коронавируса, которая стартует с 20 января. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Прививки можно будет поставить в специальных пунктах в 21 медицинском учреждении. С 20 января иммунизация начнется в Чусовом, Кудымкаре, Кунгуре, Лысьве, Соликамске, Добрянке, Нытве, Краснокамске, Чернушке, Пермском районе. С 25 января — в Оханске, Частых, Ильинском, Осе, Барде, Елово, Кишерти, Суксуне, Березовке, Орде, Верещагино, Очере, Карагае, Сиве, Большой Соснове, Горнозаводске, Чердыни, Красновишерске, Куеде, Октябрьском, Уинском, Губахе, Гайнах, а также в ООО «Городская поликлиника», медцентре «Философия красоты и здоровья», больнице РЖД в Перми.

Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг, а также на региональном интернет-портале «К врачу», в регистратурах медучреждений.