Часть доходного дома Емельянова в Ростове продали за 26 млн рублей

Победителями аукциона по продаже помещений в доходном доме Емельянова по адресу ул. Большая Садовая, 94 в Ростове стали Вазген Сарибекян и Николай Лютов. Соответствующая информация опубликована на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ». Торги прошли 18 января. Общая сумма по пяти лотам, предложенная победителями аукциона, составила 26,4 млн руб.

Напомним, в декабре департамент имущественно-земельных отношений Ростова повторно выставил на торги часть здания доходного дома Емельянова в центре города площадью 1,4 тыс. кв м. Вазген Сарибекян предложил за первый лот 22,1 млн руб. В состав лота вошла площадь чуть более 1 тыс. кв м на первом, втором, третьем и четвертом этажах здания. Николай Лютов предложил за остальные четыре лота в сумме 4,3 млн руб. Общая площадь помещений, вошедшая в четыре лота, составила 350 кв м. Начальная стоимость пяти лотов, выставленных на продажу, составляла 5 руб.

Согласно условиям договора купли-продажи, новый собственник должен будет провести работы по сохранению здания: доходный дом Емельянова является объектом культурного наследия. Работы необходимо завершить до мая 2024 года.

По данным сервиса kartoteka.ru, Николай Лютов являлся владельцем ООО «Ростимпортгипс», которое прекратило деятельность в 2018 году. Вазген Сарибекян владеет ООО «Азис»: его доля в ней составляет 50%. Основная деятельность компании — строительство автодорог и автомагистралей. Также ему принадлежит 50% в ООО «Тепловая генерация». Основной вид деятельности компании — производство, передача и распределение пара и горячей воды.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в августе прошлого года ДИЗО Ростова выставил на продажу «Доходным дом Емельянова». В начале октября в торгах на историческое здание победило ООО «Деловой центр ''Фабрика''». Компания предложила за часть особняка цену в 62 млн руб. Позже победитель отказался подписывать договор купли-продажи. В администрации предположили, что причиной отказа могли стать условия договора: согласно ему потенциальный собственник должен был обследовать конструкции здания, разработать проект на проведение работ по сохранению памятника.

В конце ноября 2020 года в доходном доме произошел пожар, которому присвоили третий ранг сложности. Площадь возгорания составила 450 кв. м.

Наталья Шинкарева