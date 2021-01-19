«Красное Сормово» спустит на воду четвертый сухогруз для «Альфы»

Завод «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) 20 января спустит на воду четвертый сухогруз проекта RSD59 «Виктор Андрюхин» в серии из девяти судов для ООО «Альфа». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Судно названо в честь потомственного казака из рода атаманов Кубанского казачьего войска, кузнеца, ветерана труда и мастера своего дела. Спуск пройдет в рабочем режиме. После этого «Виктор Андрюхин» будет достраиваться на воде, весной его направят на ходовые испытания.

Как ранее сообщалось, контракт на строительство девяти судов для «Альфы» был подписан между Государственной транспортной лизинговой компанией и «Красным Сормовом» в конце 2019 года. Подрядчику необходимо передать заказчику все девять сухогрузов к ноябрю 2021 года.

Анастасия Еремина