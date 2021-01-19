Здание Центробанка в Екатеринбурге реконструируют за 609 млн рублей

В Екатеринбурге к 2023 году модернизирует здание Уральского главного управления Центрального банка РФ. Как рассказали в пресс-службе компании «Атомстройкомплекс», девелопер выиграл конкурс на проведение полного комплекса работ по обновлению девятиэтажного здания Банка России на Серова, 38. Это одно из трех помещений, входящих в комплекс зданий. Стоимость работ составляет 609 млн руб., закончить их планируют к 2023 году.

Согласно техническому заданию, компания выполнит работы по разработке проектной и рабочей документации, а также строительно-монтажные работы. В обновленном здании разместятся IT-подразделения Центробанка.

Площадь здания, где планируются работы составляет около 7 тыс. кв. м. Комплекс был построен в середине 90-х годов, капитальный ремонт

в нем не проводился. Во время работ планируется провести внутреннюю перепланировку помещений, заменить системы инженерного обеспечения здания, в том числе лифтового оборудования, выполнить чистовую отделку помещений и реконструкцию фасада, оснастить объект всей необходимой мебелью и оборудованием.

«Появление современного объекта, в том числе и офиса крупной компании, всегда является драйвером развития территории, придает ей новое звучание. Уверен, обновленное здание добавит ярких красок в жизнь не только тех людей, кто будет в нем работать, но и всех пользователей района»,— рассказал о новом проекте глава компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.