Из кремля убрали памятник летчикам-героям Советского Союза

Ветеранские организации возмущены тем, что на территории нижегородского кремля был демонтирован памятник двум летчикам, дважды героям Советского Союза. Стела с именами командира истребительной эскадрильи 728 ИАП Арсения Васильевича Ворожейкина, во время Великой Отечественной войны лично сбившего 30 фашистских самолетов, и командира 1-го авиационного штурмового корпуса Василия Георгиевича Рязанова стояла недалеко от истребителя Ла-7. Однако еще летом при благоустройстве кремля и установке памятника «Горьковчанам – труженикам тыла» стелу в память о военных летчиках убрали и замостили этот участок брусчаткой.

По словам зампреда совета ветеранов нижегородского управления Росгвардии Араика Аветисяна, никто из отдела по благоустройства кремля не стал объяснять этот поступок. По своим каналам ветеранские организации выяснили, что стела сначала долго лежала где-то на складе, а перед Новым годом чиновники отправили демонтированный памятник в Городец (летчик-истребитель Ворожейкин был родом из деревни Городецкого уезда) с пожеланиями установить его в любом месте. «Хорошо, что нашелся добрый человек, который эту стелу хранит в сухом гараже. Но стороны чиновников это какой-то запредельный вандализм. Как можно так цинично уничтожать память о героях-нижегородцах? Именем генерал-лейтенанта авиации Рязанова назван пост №1 у Вечного огня в кремле. На следующей неделе в Большом Козино состоится большое празднование его 120-летия. А из кремля чиновники выносят памятник. У них одни доллары в глазах, никакой чести уже не осталось», — посетовал Араик Аветисян. По его словам, ветеранские организации, постфактум обнаружившие пропажу мемориала, обратились в прокуратуру и намерены подать жалобу президенту на вопиющий прецедент с демонтажем памятника героям Великой Отечественной войны.

Роман Кряжев